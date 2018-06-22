Збірна Єгипту подасть апеляцію на суддівство в матчі проти Росії на ЧС-2018

Суддя ухвалив низку упереджених рішень і не призначив очевидний, на думку єгиптян, пенальті у ворота господарів Мундіалю.

Представники збірної Єгипту податут протест на роботу арбітрів під час матчу ЧС-2018 зі збірною Росії.

На думку президента Єгипетської футбольної асоціації Хані Абу-Ріда суддя матчу Енріке Касерес допустив кілька грубих помилок, які вплинули на результат, повідомляє SportArena з посиланням на видання KingFut.

Зокрема, Абу-Ріда вважає, що парагвайський арбітр не поставив очевидний пенальті у ворота господарів мундіалю.

«Ми подамо скаргу на всю суддівську бригаду. Зокрема після того, як стало очевидно, що з їх боку була деяка упередженість. Рефері не скористався відеоповтором, коли у штрафному майданчику впав Марван Мохсен, а це був очевидний пенальті. Також, коли росіяни забивали перший гол, явно підштовхнули Ахмеда Фатхі. ЕФА скористається своїм правом подати офіційний протест і ми будемо наполягати на проведенні розслідування», — зазначає Абу-Ріда.

Матч між збірними Єгипту та Росії завершився з рахунком 1:3. Єдиний гол єгиптян з пенальті забив Мохамед Салах.

Заключний матч групового раунду єгиптяни зіграють у понеділок, 25 червня, проти збірної Саудівської Аравії. Він не буде мати ніякого турнірного значення, оскільки обидві команди достроково втратили шанси поборотися за вихід в плей-офф - 1/8 фіналу турніру.