Збірна Єгипту подасть апеляцію на суддівство в матчі проти Росії на ЧС-2018

11:54, 22 червня 2018
Футбол
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У мтаче збірних Росії і Єгипту суддя ухвалив низку неоднозначних рішень на користь збірної Росії / Reuters

На думку президента Єгипетської футбольної асоціації Хані Абу-Ріда суддя матчу Енріке Касерес допустив кілька грубих помилок, які вплинули на результат, повідомляє SportArena з посиланням на видання KingFut.

Зокрема, Абу-Ріда вважає, що парагвайський арбітр не поставив очевидний пенальті у ворота господарів мундіалю.

«Ми подамо скаргу на всю суддівську бригаду. Зокрема після того, як стало очевидно, що з їх боку була деяка упередженість. Рефері не скористався відеоповтором, коли у штрафному майданчику впав Марван Мохсен, а це був очевидний пенальті. Також, коли росіяни забивали перший гол, явно підштовхнули Ахмеда Фатхі. ЕФА скористається своїм правом подати офіційний протест і ми будемо наполягати на проведенні розслідування», — зазначає Абу-Ріда.

Матч між збірними Єгипту та Росії завершився з рахунком 1:3. Єдиний гол єгиптян з пенальті забив Мохамед Салах.

Заключний матч групового раунду єгиптяни зіграють у понеділок, 25 червня, проти збірної Саудівської Аравії. Він не буде мати ніякого турнірного значення, оскільки обидві команди достроково втратили шанси поборотися за вихід в плей-офф - 1/8 фіналу турніру.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу