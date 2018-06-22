Керівництво новачка УПЛ ФК "Полтава" оголосило про розпуск команди

Сьгодні гравцям та персоналу команди будуть повернені трудові книжки та оголошено про розірвання договорів.

Керівництво футбольного клубу “Полтава” оголосило про розпуск команди.

Таке рішення під час наради повідомив віце-президент клубу, повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

"22 червня гравцям та персоналу мають повернути трудові книжки та розірвати з ними договори", - йдеться в повідомленні.

ФК "Полтава" в кінцівці минулого сезону завоювала право виступати в УПЛ, перемігши в прехідних матчах одеський "Чорноморець" - 0:1 та 3:0.

Офіційною причиною розформування команди вважається заборона УПЛ грати команді на власній арені "Локомотив". Між тим, ремонтні роботи на "Локомотиві" тривають.

Примітно, що при подачі заявки на новий сезон до УПЛ "Полтава" визначила, як домашню арену,інший полтавський стадіон - "Ворскла" ім. Олексія Бутовського.