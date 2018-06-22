Розпочався продаж квитків на матч за Суперкубок України

10:42, 22 червня 2018
Футбол
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Президент УПЛ Томас Грімм запрошуэ на стартовий матч нового сезону УПЛ / upl.ua

Усі бажаючі зможуть придбати квитки через Інтернет на сайті Квиткового партнера УПЛ — esport.in.ua, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

«Ми запрошуємо всіх на свято футболу в чудовій Одесі та обіцяємо яскраве і та незабутній футбольний матч між принциповими суперниками!», — сказав Президент УПЛ Томас Грімм

Ціна на квитки — від 90 гривень (на фанатські сектори) до 1700 гривень у скай-боксах. Також є можливість викупу всього скай-боксу (із включеним кейтерінгом високого рівня) для перегляду Суперкубка в найбільш комфортних умовах. Щодо придбання скай-боксів можна звертатись до УПЛ.

Незабаром також розпочнеться продаж паперових квитків у касах стадіону «Чорноморець» в Одесі та в інших точках продажу.

Всі квитки будуть іменними, ідентифікація відбуватиметься за допомогою штрих-коду. Глядачі зобов’язані будуть мати із собою документи, які засвідчують особу.

Матч за Суперкубок України "Шахтар" - "Динамо" відбудеться в Одесі 21 липня

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Теги: #ФК Шахтар#Динамо Київ#Суперкубок України