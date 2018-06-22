Вболівальники збірної Аргентини обплювали тренера посла розгромної поразки від Хорватії
10:18, 22 червня 2018Футбол
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Напередодні аргентинці програли матч ЧС-2018 збірній Хорватії з рахунком 0:3.
Тренеру збірної Аргентини довелося несолодко під час матчу з Хорватією / Reuters
Вболівальники збірної Аргентини відзначилися поганою поведінкою на трибунах під час матчу ЧС-2018 проти збірної Хорватії.
Вже після другого голу у ворота команди на трибунах почали співати: "Сампаолі (головний тренер збірної Аргентини), ти сучий син. Твою ж мати! За те, що виносила тебе", повідомляє Isport з посиланням на Bleacher Report.
Після третього пропущеного м'яча з трибун полетіла пластикова пляшка, яка влучила прямо в голову аргентинському наставнику.
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Також вболівальники плювалися у бік головного тренера, коли він проходив повз трибун.
Як повідомляв УНІАН, збірна Аргентини розгромно програла Хорватії з рахунком 0:3 та перебуває на грани вильоту з ЧС-2018 вже після групового етапу змагань.
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