Вболівальники збірної Аргентини обплювали тренера посла розгромної поразки від Хорватії

10:18, 22 червня 2018
Футбол
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Тренеру збірної Аргентини довелося несолодко під час матчу з Хорватією / Reuters

Вже після другого голу у ворота команди на трибунах почали співати: "Сампаолі (головний тренер збірної Аргентини), ти сучий син. Твою ж мати! За те, що виносила тебе", повідомляє Isport з посиланням на Bleacher Report.

Після третього пропущеного м'яча з трибун полетіла пластикова пляшка, яка влучила прямо в голову аргентинському наставнику.

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Також вболівальники плювалися у бік головного тренера, коли він проходив повз трибун.

Як повідомляв УНІАН, збірна Аргентини розгромно програла Хорватії з рахунком 0:3 та перебуває на грани вильоту з ЧС-2018 вже після групового етапу змагань.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу