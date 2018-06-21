Збірна Аргентини сенсаційно програла Хорватії і знаходиться на межі вильоту з ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 0:3.

У Нижньому Новгороді завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Аргентини зустрічалася з командою Хорватії.

Матч завершився з рахунком 0:3, повідомляє офіційний сайт змагань.

Аргентинці мали перевагу в першому таймі, багато атакували, але так і не змогли забити хоча б один гол. Також варто відзначити той факт, що трохи загубився на полі лідер команди Ліонель Мессі, якого щільно опікали відразу двоє гравців команди суперника.

А після перерви більш потужні хорвати зуміли перехопити ініціативу і на 53-й хвилині відкрили рахунок завдяки удару Анте Ребича. У аргентинців залишалося багато часу для того, щоб повністю перевернути хід гри. Але, нічого зробити Мессі і Ко так і не змогли. А на 80-й хвилині Лука Модріч чудовим ударом з лінії штрафного майданчика прямо поруч зі штангою забив другий гол своєї команди.

Нарешті, вже в доданий арбітром час, на 90+1 хвилині, Іван Рактич забив третій гол, що дозволило Хорватії розгромити суперника.

Таким чином, у збірної Хорватії 6 очок (2 перемоги), в той час як у Аргентини - 1 очко. Команда знаходиться на грани вильоту з числа претендентів на Кубок світу вже після групового етапу.