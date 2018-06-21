Збірна Франції обіграла команду Перу і достроково вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Єкатеринбурзі завершився матч 2-го туру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна Франції зустрічалася з командою Перу.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Французи протягом всього матчу мали відчутну перевагу, а реалізували її в забитий гол ще до перерви. Вирішальний епізод у грі стався на 34-й хвилині, коли влучного удару завдав Кілліан Мбаппе.

Раніше сьогодні в цій групі збірні Данії та Австралії зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, збірна Франції достроково вийшла в плей-офф турніру. Перуанці втратили всі шанси пробитися в 1/8 фіналу

На рахунку команди Франції 6 очок, Данії - 4, Австралії - 1, Перу - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.