Збірна Франції обіграла команду Перу і достроково вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018

19:53, 21 червня 2018
Футбол
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Французи обіграли перуанців і достроково вийшли в плей-офф ЧС-2018 / Reuters

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Французи протягом всього матчу мали відчутну перевагу, а реалізували її в забитий гол ще до перерви. Вирішальний епізод у грі стався на 34-й хвилині, коли влучного удару завдав Кілліан Мбаппе.

Раніше сьогодні в цій групі збірні Данії та Австралії зіграли внічию - 1:1.

Таким чином, збірна Франції достроково вийшла в плей-офф турніру. Перуанці втратили всі шанси пробитися в 1/8 фіналу

На рахунку команди Франції 6 очок, Данії - 4, Австралії - 1, Перу - 0.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧС-2018#учасники ЧС-2018 з футболу