Схопив за груди в прямому ефірі: ЗМІ розповіли про домагання на ЧС-2018 в Росії (відео)

У середу журналістка німецької радіостанції Deutsche Welle, колумбійка Джулієт Гонсалес Теран, поскаржилася, що невідомий уболівальник схопив її за груди і поцілував у щоку прямо під час прямого ефіру.

Однією з центральних тем на чемпіонаті світу з футболу в Росії стала тема сексуальних домагань.

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Сплеск інтересу до неї стався після того, як в соціальних мережах широко розійшлося відео з бразильськими уболівальниками: вони оточили російську дівчину і весело скандували разом з нею словосполучення "buceta rosa". Його можна перевести з португальської як "рожева киска": ці слова використовуються в Бразилії стосовно до жіночих статевих органів і вважаються вкрай непристойними.

Дівчина, радісно повторює його разом з бразильськими фанатами, явно не підозрює про значення слів, які її навчили вимовляти, пише "Радіо Свобода".

Олена Попова, громадська активістка і творець мережі взаємодопомоги жінок "Проект W", створила на сайті change.org петицію з вимогою до МВС Росії і посольства Бразилії в Москві покарати бразильських уболівальників за таку поведінку. Поки вона набрала трохи більше 17 тисяч підписів.

Це не єдиний випадок такого роду на чемпіонаті: в середу журналістка німецької радіостанції Deutsche Welle, колумбійка Джулієт Гонсалес Теран, поскаржилася, що невідомий уболівальник схопив її за груди і поцілував у щоку прямо під час прямого ефіру з Манежній площі. Редакція Deutsche Welle виступила із засудженням цього випадку.

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, намацав by a man while reporting from Moscow.



The incident can be seen here (00:13).



Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es — DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018

Радіо Свобода стало відомо ще про одну схожу історію, тільки в ній жертвою стали не дівчата, а молоді люди у фан-зоні в Ростові-на-Дону бразильці вчили місцевих підлітків скандувати разом з ними фрази "Eu sou o filho da puta" ("Я – син повії", порт.), "Eu sou viado" ("Я – педик", порт.) і "Eu dou pro Neymar" ("Я даю Неймару", порт.; застосовується в якості грубої лайки з натяком на пасивну роль в одностатевих сексуальних відносинах).

У середу стало відомо, що бразильських уболівальників, які зняли образливе відео з російською дівчиною, притягнуть до відповідальності: одного з них вже звільнили, іншого після повернення додому чекає дисциплінарне стягнення і розслідування. У Бразилії поведінку своїх громадян обговорює вся країна, за недоречний прояв мачизму їх засудили громадські активісти та політики.