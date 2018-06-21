Екс-гравець "Динамо" Богданов про життя в Польщі і гру в Екстракласі - FootballHub (відео)

Український футболіст виступає за команду "Арка" у вищому дивізіоні чемпіонату Польщі.

Український футболіст Андрій Богданов, який свого часу виступав за Динамо, Арсенал (обидві - Київ), Олександрію, Металіст, Олімпік і Волинь розповів про життя в Польщі, різницю в повсякденному житті і рівні національних чемпіонатів двох країн.

Зараз гравець виступає в команді "Арка", у польському Екстракласі, повідомляє FootballHub.

Про чемпіонат Польщі гравець розповідає: "Польща, нібито цікавіше, більш рівний рівень чемпіонату, немає таких провалів в зарплаті як в Динамо і Шахтар та інших, більш рівні команди, платять стабільно, зарплата приходить в один і той же час. Польща йде за схемою німців вони тягнуться до Бундесліги я навіть не думав, що буде стільки людей на стадіони ходити".

А говорячи про рівень команд, додає: "Я не беру Динамо і Шахтар. Там немає таких команд, але загальний рівень чемпіонату вище буде".

Розмірковуючи про життя в Польщі, футболіст зауважує: "Зовсім інше життя після Києва, України. Наскільки все спокійно. Я ще в такому спокійному регіоні живу, на балтійському морі, називається Труймясто: там Гданськ, Гдиня, Сопот. Сопот – це як Одеса, там всі відпочивають. Там ідеальна погода для тренувань, 23-25 градусів. Всі відмінне: дороги, люди, продукти, ресторани, торгові центри, все спокійно. Кожному треба щось змінити, вийти із зони комфорту, коли нікого не знаєш, нічого не знаєш, це новий виклик. Це завжди цікаво, для майбутнього воно допоможе. А не так, що сидіти на одному місці, грати в Шахті або Динамо. І не побачити нічого іншого".

"У нас тренер був, постійно ходив і казав: Анджей, усміхнися! І це кожен день! Доходило до такого, що я не повинен в звичайному стан, а постійно посміхатися йому. Їм треба щоб ти посміхався постійно, був щасливий. Такий підхід в Європі", - підсумував український легіонер польського клубу.