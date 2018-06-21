Аргентина - Хорватія: прогноз і анонс на центральний матч дня чемпіонату світу

Сьогодні на ЧС-2018 відбудеться гра двох Топ-команд Групи D.

У четвер в Нижньому Новгороді відбудеться одне з головних протистоянь групового етапу чемпіонату світу-2018 з футболу - матч команд Аргентини та Хорватії.

Нічия в першому турі проти Ісландії (1:1) поставила збірну Аргентини - фіналіста минулого мундіалю - у вкрай неприємне становище. Уболівальники вимагають від команди двох перемог в останніх іграх групи з Хорватією і Нігерією, щоб забезпечити вихід в плей-офф. Інший результат буде катастрофою...

Однак хорвати можуть стати міцним горішком для збірної Аргентини. До того ж, під тиском з усіх боків знаходиться Ліонель Мессі, який в першому турі не реалізував пенальті - психологічний стан лідера аргентинців викликає питання. Так, мати гравця заявила, що він дуже гостро реагує на критику.

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Тим не менш, фаворит все ж очевидний - збірна Аргентини. Середній коефіцієнт на перемогу південноамериканців, згідно з даними сайту Betexplorer, - 2.05, тоді як успіх хорватів оцінюється показником 3,92.

Матч Аргентина - Хорватія розпочнеться о 21.00 за київським часом.