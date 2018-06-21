"Манчестер Юнайтед" підписав контракт з екс-гравцем "Шахтаря" Фредом на 5 років
17:03, 21 червня 2018Футбол
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Гравець провів в "Шахтарі" також 5 сезонів, виступаючи за гірників з 2013 по 2018 роки.
Фред став гравцем "Манчестер Юнайтед" на 5 років / manutd.com
Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" Фред офіційно став гравцем англійського "Манчестер Юнайтед".
Презентація гравця відбулася в четвер, повідомляє офіційний сайт клубу.
З Фредом підписаний контракт на 5 років.
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«Фред стане якісним доповненням нашої півзахисту. Його мізки і бачення поля додадуть нашій грі новий вимір. Я щасливий, що він до нас приєднався і вірю, що інші гравці також згодні з тим, наскільки він може стати важливим для нас», — зазначив наставник "червоних" Жозе Моуріньо.
Раніше бразилець успішно пройшов медогляд у новій команді.
Фред перейшов у новий клуб з донецького "Шахтаря", в якому грав з літа 2013 року. Всього у футболці "гірників" бразилець провів 156 матчів і забив 14 голів.
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