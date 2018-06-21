Збірні Данії та Австралії зіграли внічию в першому матчі дня ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:1.

У Самарі завершився перший матч дня Чемпіонату світу з футболу-2018, в якому зустрічалися команди Данії та Австралії.

Гра завершилася внічию з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч команд відбувався в приблизно рівній боротьбі і завершився з закономірним результатом, хоча обидві команди втратили чимало можливостей для того, щоб вирвати перемогу.

Рахунок на 7-й хвилині гри відмінним ударом з-за меж штрафного відкрив Крістіан Еріксен. А на 38-й хвилині суддя призначив пенальті і Милі Єдинак зрівняв результат.

У другому таймі команди так і не змогли забити голів.

Пізніше сьогодні відбудеться інший матч Групи С, в якому зійдуться команди Франції та Перу.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.