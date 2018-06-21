Збірні Данії та Австралії зіграли внічию в першому матчі дня ЧС-2018
16:51, 21 червня 2018Футбол
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Гра завершилася з рахунком 1:1.
Команди Данії та Австралії зіграли внічию на ЧС-2018 / Reuters
У Самарі завершився перший матч дня Чемпіонату світу з футболу-2018, в якому зустрічалися команди Данії та Австралії.
Гра завершилася внічию з рахунком 1:1, повідомляє офіційний сайт турніру.
Матч команд відбувався в приблизно рівній боротьбі і завершився з закономірним результатом, хоча обидві команди втратили чимало можливостей для того, щоб вирвати перемогу.
Рахунок на 7-й хвилині гри відмінним ударом з-за меж штрафного відкрив Крістіан Еріксен. А на 38-й хвилині суддя призначив пенальті і Милі Єдинак зрівняв результат.
У другому таймі команди так і не змогли забити голів.
Пізніше сьогодні відбудеться інший матч Групи С, в якому зійдуться команди Франції та Перу.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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