Перший домашній матч "Маріуполя" в єврокубках сезону 2018/19 пройде в Одесі

"Маріуполь" тимчасово переїде з узбережжя Азовського моря на Чорне, щоб прийняти шведський "Юргорден".

Перший домашній матч "Маріуполя" в Лізі Європи УЄФА сезону 2018/19 пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Команда змінить узбережжя Азовського моря на Чорне, повідомляє FootballHub.

Зміна домашньої арени на матчі єврокубків пов'язана з тим, що саме місто Маріуполь, як і міський стадіон, знаходяться в безпосередній близькості від лінії фронту, всього в декількох кілометрах. І УЄФА, зрозуміло, не дозволить проводити там матчі міжнародного рівня.

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Разом з тим, "Маріуполь" проводить на своєму стадіоні домашні матчі в рамках внутрішньоукраїнських змагань - чемпіонату і Кубка країни.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого і другого раунду кваліфікації Ліги Європи, за результатами якої "Чорноморець" зіграє зі шведським "Юргорденом". Вирішальний другий матч в цьому протистоянні пройде на полі "Маріуполя" 2 серпня.