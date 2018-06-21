Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 22 червня

Свій другий матч на турнірі проведе головний фаворит - збірна Бразилії.

У п'ятницю, 22 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії будуть зіграні три поєдинки в рамках 2-го туру групового етапу змагань.

Зокрема, другий матч на турнірі проведуть головні фаворити мундіалю - бразильці, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Розклад ігор 22 червня:

Бразилія - Коста-Ріка, 15:00 (Санкт-Петербург) - група Е

Нігерія - Ісландія, 18:00 (Волгоград) - група D

Сербія - Швейцарія, 21:00 (Калінінград) - група Е

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

В одному з трьох матчів інтрига практично відсутня, принаймні, так вважають букмекери. Збірна Бразилії повинна перемогти Коста-Ріку - будь-який інший результат цієї зустрічі стане суперсенсацією. Середній коефіцієнт на перемогу бразильців - всього 1,21, на нічию - 6,42, а гіпотетичний успіх костариканців оцінюється показником 15,77.

Набагато складніше спрогнозувати два інших поєдинки п'ятниці. Котирування на очне протистояння Нігерії та Ісландії практично рівні (2,82 - на африканців і 2,75 - на остров'ян).

Те ж саме стосується і матчу двох європейських команд - Сербії та Швейцарії. Навіть незважаючи на сенсаційну нічию з Бразилією у 1-му турі, Швейцарію не бачать фаворитом пари. Шанси команд близькі - перемога Сербії - 2,69, перемога Швейцарії - 2,93.

Головний інтерес

Збірна Бразилії, як і личить головному фавориту ЧС, не поспішаючи набирає форму, плануючи розрахувати сили на весь місяць. Можливо, цим пояснюється непереконливий результат у першій грі - лише нічия проти Швейцарії. Однак дві осічки поспіль - такого марнотратства "пентакампеони" дозволити собі не можуть. Неймару і компанії на цей раз доведеться показати атакуючий і, головне, результативний футбол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на ЧС-2018 також відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить у Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).