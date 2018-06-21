Мама Мессі: Лео страждає і плаче через критику

Мама форварда розповіла про переживання сина і про надії аргентинців виграти звання чемпіонів світу.

Селія Куччиттіні, мама форварда збірної Аргентини Ліонеля Мессі, розповіла, як її син реагує на критику під час чемпіонату світу з футболу.

«Насправді, люди люблять його, і Лео відповідає тим же, і це найпрекрасніше. Він дуже цінує це. Він багато чого чекає від турніру, тому що його мрія – виграти чемпіонат світу. Цього він хоче найбільше. Сім'я підтримує Лео. Він перший, хто хоче перемогти, принести титул, і, звичайно, його партнери по команді теж.

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Ми страждаємо через критику. Кажуть, що Ліонель не відчуває відповідальності, але це неправда. Якби тільки всі вони бачили Лео таким, яким ми його бачимо: він страждає і плаче через це. Критика ранить його і нас.

Я побажала йому удачі, сказала, щоб він подбав про себе, робив те, що вміє, насолоджувався, грав так, як колись у «Грандолі» (аматорський клуб в Аргентині, де Мессі грав у футбол з 5-річного віку. - УНІАН).

У мене чотири дитини, я люблю їх всіх, але Лео – божественний син, кращий, найкращий батько і чоловік. Клянуся, він дуже хороша людина. Це неправильно, що я кажу таке, але так є. Він така велика людина з величезним серцем, що він віддав би все, аби виграти чемпіонат світу», – сказала мама Мессі в інтерв'ю El Trece.

Як повідомляв УНІАН, Мессі не забив пенальті в першому матчі своєї команди на чемпіонаті світу в Росії.