Українець Лунін замінить в Реалі сина Зідана
13:29, 21 червня 2018Футбол
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Лунін найближчим часом стане гравцем "Реала".
Лунін у найближчі дні стане гравцем "Реала" / zik.ua
Воротар «Зорі» Андрій Лунін у «Реалі» замінить Луку Зідана - 20-річного французького воротаря, сина Зінедіна Зідана.
Про це повідомляє видання Marca.
За інформацією джерела, 20-річний француз не входить у плани нового тренера «королівського клубу» Хулена Лопетегі, а третім воротарем в Мадриді бачать як раз українця Луніна.
Нагадаємо, що для завершення цього трансферу в столицю Іспанії вилетів генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов.
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