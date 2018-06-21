Українець Лунін замінить в Реалі сина Зідана

Лунін найближчим часом стане гравцем "Реала".

Воротар «Зорі» Андрій Лунін у «Реалі» замінить Луку Зідана - 20-річного французького воротаря, сина Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє видання Marca.

За інформацією джерела, 20-річний француз не входить у плани нового тренера «королівського клубу» Хулена Лопетегі, а третім воротарем в Мадриді бачать як раз українця Луніна.

Нагадаємо, що для завершення цього трансферу в столицю Іспанії вилетів генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов.