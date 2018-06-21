Українець Лунін замінить в Реалі сина Зідана

13:29, 21 червня 2018
Футбол
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Лунін у найближчі дні стане гравцем "Реала" / zik.ua

Про це повідомляє видання Marca.

За інформацією джерела, 20-річний француз не входить у плани нового тренера «королівського клубу» Хулена Лопетегі, а третім воротарем в Мадриді бачать як раз українця Луніна.

Нагадаємо, що для завершення цього трансферу в столицю Іспанії вилетів генеральний директор «Зорі» Сергій Рафаїлов.

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Теги: #Заря#Андрій Лунін#Реал Мадрид