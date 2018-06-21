Шахтар вирушив на перший тренувальний збір

У німецькому Грассау гірники проведуть два товариських матчі.

У четвер, 21 червня, «Шахтар» вирушив до Німеччини на перший тренувальний збір у новому сезоні. Про це повідомляє офіційний Twitter «гірників».

Команда під керівництвом Пауло Фонсеки в період з 21-го по 30 червня проведе два спаринги в німецькому Грассау з болгарським ЦСКА і датським «Брондбю».

Нагадаємо, що раніше «Шахтар» продовжив контракт з бразильським захисником Ісмаїлі.