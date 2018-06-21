Шахтар вирушив на перший тренувальний збір
12:59, 21 червня 2018Футбол
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У німецькому Грассау гірники проведуть два товариських матчі.
"Шахтар" вирушив на перший підготовчий збір / ФК "Шахтар"
У четвер, 21 червня, «Шахтар» вирушив до Німеччини на перший тренувальний збір у новому сезоні. Про це повідомляє офіційний Twitter «гірників».
Команда під керівництвом Пауло Фонсеки в період з 21-го по 30 червня проведе два спаринги в німецькому Грассау з болгарським ЦСКА і датським «Брондбю».
Нагадаємо, що раніше «Шахтар» продовжив контракт з бразильським захисником Ісмаїлі.
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