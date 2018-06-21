Шовковський: кожен день починався з того, що Лобановський дивився нам в очі

Легендарний воротар згадав "Динамо" часів Валерія Лобановського і розповів про свої нинішні заняття.

Екс-голкіпер київського "Динамо" і збірної України Олександр Шовковський згадав про те, яким було "Динамо" часів Валерія Лобановського.

"День починався з того, що кожен гравець повинен був прийти до тренера, щоб той подивився йому в очі. Так Валерій Васильович визначав психологічний стан гравця, перевіряв його кондицію".

В інтерв'ю, яке опубліковано у свіжому номері журналу "Новое время", Шовковський розповів про особливі тести Лобановського на витривалість: кожному гравцеві потрібно було пробігти 300 метрів за 40 секунд. І так п'ять разів поспіль з п'ятихвилинним інтервалом.

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"Вже на третьому заході ноги ледве рухалися, а щоб пробігти в п'ятий раз, потрібно було докласти нелюдських зусиль. Так Лобановський піднімав планку наших фізичних можливостей. У нього був такий авторитет, що якби він сказав: "Хлопці, лізьте на дерево", то ми б беззаперечно підкорилися, навіть не замислюючись", - зазначив Шовковський.

Також легендарний голкіпер розповів про те, чим займається зараз.

"Люблю подорожувати. Просто гуляю по європейських містах. А ще відкрив ювелірну компанію - називається SaSHo&M. Робимо дійсно унікальні вироби з золота і діамантів, не схожі на щось інше на ринку. До речі, в розробці дизайну я теж беру участь", - зазначив Шовковський, продемонструвавши великий байкерський перстень з черепом.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно легендарний воротар записав відео на захист українського режисера Олега Сенцова, який вже 4 роки знаходиться у в'язниці на території Російської Федерації.