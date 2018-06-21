ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Мексики за гомофобські скандування фанатів

Вболівальники Мексики вже не в перший раз відрізняються гомофобською поведінкою.

ФІФА оштрафувала Федерацію футболу Мексики за гомофобські кричалки вболівальників на чемпіонаті світу в Росії, повідомляє ESPN.

Міжнародна федерація футбольних асоціацій назвала скандування мексиканських фанатів у матчі проти Німеччини (1:0) «дискримінаційними та образливими».

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Вболівальники вигукували слово "puto" (грубе позначення гомосексуалів) при виконанні вільних ударів воротарем німецької збірної. Повторення подібних інцидентів загрожує подальшими штрафами, попередили представники ФІФА.

В ході кваліфікаційного турніру до чемпіонату світу ФІФА завела 51 дисциплінарну справу щодо вболівальників різних збірних за гомофобні кричалки. 11 з цих розглядів стосувалися фанатів з Мексики. Мексиканська федерація футболу перед ЧС-2018 закликала своїх вболівальників утриматися від подібних вигукувань під час матчів.

Як повідомляв УНІАН, на черговому конгресі ФІФА було прийнято рішення, що чемпіонат світу з футболу 2026 року пройде в трьох країнах - США, Канаді і Мексиці.