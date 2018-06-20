Захисник Ісмаїлі продовжив угоду з "Шахтарем" до літа 2023 року

23:04, 20 червня 2018
Футбол
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Ісмаїлі продовжив контракт з Шахтарем / shakhtar.com

Ісмаїлі виступає в «Шахтарі» з 2013 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

Він провів 133 матчі, забив 12 м'ячів і завоював у складі «оранжево-чорних» 12 трофеїв: бразилець по чотири рази ставав чемпіоном, володарем Кубка і Суперкубка України.

За умовами нового контракту, сума викупу футболіста складає 100 мільйонів євро.

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Теги: #ФК Шахтар#Ісмаїлі