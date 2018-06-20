Збірна Іспанії обіграла Іран в матчі ЧС-2018

Гра завершилася важкою перемогою фаворита з рахунком 1:0.

У Казані завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Іспанії та Ірану.

Гра завершилася з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Іспанці мали вагому ігрову та територіальну перевагу. Тим не менш, збірна Ірану регулярно небезпечно атакував ворота суперника і мала ряд відмінних можливостей забити гол. Втім, забити гол команда так і не змогла - підвела слабка індивідуальна майстерність гравців іранської збірної при реалізації моментів.

Єдиний гол іспанці забили на 54-й хвилині, коли плутаниною в штрафній збірної Ірану скористався Дієго Коста.

Раніше сьогодні збірна Португалії обіграла команду Марокко з рахунком 1:0.

Таким чином, після 2-х турів у збірних Іспанії і Португалії по 4 очки, Ірану - 3 і Марокко - 0. Марокканці достроково вибули з боротьби, а інші три збірні продовжують боротьбу за вихід в плей-офф - 1/8 фіналу.