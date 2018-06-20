Збірна Уругваю переграла Саудівську Аравію і разом з Росією вийшла в 1/8 фіналу ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 1:0.

У Ростові-на-Дону завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Уругваю і Саудівської Аравії.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь південноамериканців, повідомляє офіційний сайт змагань.

Саудівці після першого матчу і розгромної поразки від збірної Росії (0:5) зуміли зібратися і на високому, як для себе, рівні провести другий матч. Вони набагато зібраніше і чіткіше грали в обороні, а при першій найменшій можливості йшли в атаку. Вони навіть зробили спробу штурму воріт суперника на останніх хвилинах гри, втім, забити гол команда так і не зуміла.

У свою чергу, гравці збірної Уругваю досить швидко відкрили рахунок і воліли надалі не розтринькувати сили, а заощадити їх для наступних куди більш важливих матчів. Команда без проблем втримала свою перевагу до кінця гри і забезпечила собі необхідну перемогу

Вирішальний епізод у матчі стався на 23-й хвилині, коли гол забив лідер команди Луїс Суарес.

Таким чином, пілся 2-го туру у збірних Росії і Уругваю по 6 очок і 1-2 місця в турнірній таблиці. Росія лідирує в турнірній таблиці, тому що має перевагу за різницею забитих і пропущених голів - 8/1 проти 2/0. Обидві команди достроково, за тур до кінця групового етапу змагань, забезпечили собі місце в плей-офф - 1/8 фіналу.

В очній грі в 3-му турі Уругвай та Росія визначать переможця Групи А. Збірній Уругваю необхідна тільки перемога, тоді як Росію влаштує і нічия.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.