Прем’єр-Лізі не зрозуміла позиція ФК «Полтава» щодо відмови від участі у змаганнях

УПЛ оприлюднила офіційну позицію щодо ситуації, котра виникла 20 червня.

УПЛ отримала лист ФК «Полтава» за підписом Президента клубу Леоніда Соболєва, про зняття зі змагань УПЛ у зв’язку з неможливістю приведення стадіону «Локомотив» у відповідність до вимог регламентних документів УПЛ та ФФУ.

Разом з тим, на Загальних зборах учасників УПЛ, що відбулися 5 червня 2018 року, ФК «Полтава» був прийнятий до складу Учасників УПЛ та отримав атестат для участі у змаганнях УПЛ. Як вказано в атестаті, клуб заявив у якості основного домашнього стадіону стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського, повідомляється на офіційному сайті ліги.

Виходячи з цього, УПЛ, при жеребкуванні плану-календаря змагань сезону 2018/19 років, здійснила кроки для розведення ФК «Полтава» та ФК «Ворскла» в календарі з метою забезпечення безпечного та безперешкодного проведення домашніх матчів обох клубів на стадіоні «Ворскла» ім. О. Бутовського.

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Враховуючи вищевказане, для Української Прем’єр-Ліги не зовсім зрозуміла позиція ФК «Полтава» щодо відмови від участі у змаганнях УПЛ через неготовність стадіону «Локомотив».

У зв’язку з цим Українська Прем’єр-Ліга звернулась до ФК «Полтава» з проханням уточнити позицію клубу щодо участі у змаганнях УПЛ у сезоні 2018/19.

"У разі відмови ФК «Полтава» від участі у змаганнях УПЛ, Українська Прем’єр-Ліга діятиме відповідно до свого Статуту та у порядку, передбаченому чинним Регламентом змагань", - підсумовується в заяві.