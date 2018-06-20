Визначився перший суперник української команди в єврокубках сезону 2018/19

18:30, 20 червня 2018
Футбол
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"Маріуполь" стартує в Лізі Європи матчем у Швеції / uefa.com

У другому раунді український "Маріуполь" зіграє зі шведським "Юргорденом", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матчі відбудуться 26 липня і 2 серпня. Вирішальну гру у відповідь український клуб проведе на своєму полі.

Поки незрозуміло, де "Маріуполь" буде проводити свої домашні матчі. Якщо в чемпіонаті України їм дозволяють грати на своєму полі, то УЄФА навряд чи дозволить проводити матчі в декількох кілометрах від лінії фронту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розглядається варіант з проведенням ігор на "Дніпро-Арені" в Дніпрі.

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Теги: #Маріуполь#УЄФА