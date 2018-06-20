Визначився перший суперник української команди в єврокубках сезону 2018/19
18:30, 20 червня 2018Футбол
530 0
Маріуполь зіграє проти шведського Юргордена.
"Маріуполь" стартує в Лізі Європи матчем у Швеції / uefa.com
У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги Європи УЄФА.
У другому раунді український "Маріуполь" зіграє зі шведським "Юргорденом", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Матчі відбудуться 26 липня і 2 серпня. Вирішальну гру у відповідь український клуб проведе на своєму полі.
Поки незрозуміло, де "Маріуполь" буде проводити свої домашні матчі. Якщо в чемпіонаті України їм дозволяють грати на своєму полі, то УЄФА навряд чи дозволить проводити матчі в декількох кілометрах від лінії фронту.
Раніше ЗМІ повідомляли, що розглядається варіант з проведенням ігор на "Дніпро-Арені" в Дніпрі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter