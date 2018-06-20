Визначився перший суперник української команди в єврокубках сезону 2018/19

Маріуполь зіграє проти шведського Юргордена.

У штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулося жеребкування першого і другого кваліфікаційних раундів Ліги Європи УЄФА.

У другому раунді український "Маріуполь" зіграє зі шведським "Юргорденом", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матчі відбудуться 26 липня і 2 серпня. Вирішальну гру у відповідь український клуб проведе на своєму полі.

Поки незрозуміло, де "Маріуполь" буде проводити свої домашні матчі. Якщо в чемпіонаті України їм дозволяють грати на своєму полі, то УЄФА навряд чи дозволить проводити матчі в декількох кілометрах від лінії фронту.

Раніше ЗМІ повідомляли, що розглядається варіант з проведенням ігор на "Дніпро-Арені" в Дніпрі.