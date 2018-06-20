Ізраїльські і мароканські вболівальники влаштували бійку на матчі ЧС-2018 в Москві
17:05, 20 червня 2018Футбол
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Футбольні фанати відзначились серією бійок, мароканці хотіли забрати прапор Ізраїлю.
Фанати збірної Марокко на стадіоні Лужники в Москві / Reuters
У Москві на стадіоні Лужники, під час матчу ЧС-2018, стався інцидент за участю вболівальників з Марокко та Ізраїлю.
У кінцівці першого тайму на трибуні спалахнула бійка, а після гри фанати з Марокко намагалися забрати прапор Держави Ізраїль, йдеться судячи з відеотрансляції гри.
В інцидент майже не втручалися стюарди на стадіоні Лужники. Розпалених фанатів рознімали інші глядачі.
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Матч, за участю збірних Марокко та Португалії завершився з рахунком 1:0 на користь команди Португалії.
Збірна Ізраїлю в ЧС-2018 участі не приймає, так як не пройшла відбірковий турнір.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.
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