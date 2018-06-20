Ізраїльські і мароканські вболівальники влаштували бійку на матчі ЧС-2018 в Москві

17:05, 20 червня 2018
Футбол
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Фанати збірної Марокко на стадіоні Лужники в Москві / Reuters

У кінцівці першого тайму на трибуні спалахнула бійка, а після гри фанати з Марокко намагалися забрати прапор Держави Ізраїль, йдеться судячи з відеотрансляції гри.

В інцидент майже не втручалися стюарди на стадіоні Лужники. Розпалених фанатів рознімали інші глядачі.

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Матч, за участю збірних Марокко та Португалії завершився з рахунком 1:0 на користь команди Португалії.

Збірна Ізраїлю в ЧС-2018 участі не приймає, так як не пройшла відбірковий турнір.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.

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Теги: #ЧМ-2018