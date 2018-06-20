Збірна Португалії з труднощами обіграла Марокко на ЧС-2018
У Москві на стадіоні Лужники завершився перший матч дня ЧС-2018 з футболу, в якому зустрічалися збірні Португалії та Марокко.
Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.
Португальці мали деяку ігрову і територіальну перевагу. Тим не менш, скромна команда-суперник також досить гостро відповідала і мала ряд чудових шансів для того, щоб забити гол. У переважній більшості моментів гравцям команди Марокко просто не вистачило індивідуальної майстерності в кінцівках ситуацій.
Доля матчу була вирішена в самому початку гри, на 4-й хвилині, коли навіс з флангу прекрасним ударом головою замкнув Кріштіану Роналду. Це вже 4-й гол гравця на нинішньому ЧС, з урахуванням хет-трику у ворота збірної Іспанії.
Пізніше сьогодні відбудеться інший матч Групи В, в якому збірна Іспанії в Казані зіграє з командою Ірану.
Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.