Збірна Португалії з труднощами обіграла Марокко на ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:0.

У Москві на стадіоні Лужники завершився перший матч дня ЧС-2018 з футболу, в якому зустрічалися збірні Португалії та Марокко.

Матч завершився з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Португальці мали деяку ігрову і територіальну перевагу. Тим не менш, скромна команда-суперник також досить гостро відповідала і мала ряд чудових шансів для того, щоб забити гол. У переважній більшості моментів гравцям команди Марокко просто не вистачило індивідуальної майстерності в кінцівках ситуацій.

Доля матчу була вирішена в самому початку гри, на 4-й хвилині, коли навіс з флангу прекрасним ударом головою замкнув Кріштіану Роналду. Це вже 4-й гол гравця на нинішньому ЧС, з урахуванням хет-трику у ворота збірної Іспанії.

Пізніше сьогодні відбудеться інший матч Групи В, в якому збірна Іспанії в Казані зіграє з командою Ірану.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу-2018 з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.