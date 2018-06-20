Батько Луніна про можливий контракт гравця з Реалом: Переговорний процес триває

Олексій Лунін розповів про поточний стан справ можливого трансфера свого сина з луганської Зорі в суперклуб з Мадрида.

Батько воротаря луганської "Зорі" Андрія Луніна не поспішає підтверджувати домовленість з мадридським суперклубом.

«До Андрія є інтерес з боку декількох клубів. На даний момент переговорний процес ще триває», — сказав Лунін-старший, який представляє інтереси свого сина, в бесіді з SportArena.

«Нам хочеться вибрати оптимальний клуб, в якому Андрій продовжить свій спортивний розвиток і воротарський прогрес», — доповнив він.

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19-річний Лунін почав свою кар'єру в Дніпрі, а минулого літа перебрався в Зорю, за яку в минулому сезоні провів 36 матчів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні стало відомо, що Андрій Лунін близький до підписання контракту з мадридським Реалом. Раніше їм також цікавився ряд інших зарубіжних суперклубів.