Екс-гравець Динамо Мораєс буде отримувати в Шахтарі таку ж зарплату
15:54, 20 червня 2018Футбол
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Бразильський легіонер не придбав, але і не втратив у грошах.
Жуніор Мораєс - в "Шахтарі" / shaktar.com
Зарплата Мораєса в донецькому Шахтарі складе 1,2 мільйона доларів на рік - рівно стільки ж він отримував і у Динамо
Про це повідомляє SportArena з посиланням на журналіста Сергія Болотникова в ефірі програми ТаТоТаке.
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31-річний бразилець підписав контракт з Гірниками у вівторок, 18 червня, і став першим гравцем за багато років, який перебрався у Шахтар безпосередньо з першої команди киян.
Мораєс виступав за Динамо з 2015 року і був важливим гравцем основи. На його рахунку 34 голи в 85 матчах у всіх турнірах (у тому числі 12 голів в 30 матчах минулого сезону).
Незабаром після переходу Жуніор заявив, що «грати за Шахтар завжди було його мрією».
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