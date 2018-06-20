Екс-гравець Динамо Мораєс буде отримувати в Шахтарі таку ж зарплату

Бразильський легіонер не придбав, але і не втратив у грошах.

Зарплата Мораєса в донецькому Шахтарі складе 1,2 мільйона доларів на рік - рівно стільки ж він отримував і у Динамо

Про це повідомляє SportArena з посиланням на журналіста Сергія Болотникова в ефірі програми ТаТоТаке.

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31-річний бразилець підписав контракт з Гірниками у вівторок, 18 червня, і став першим гравцем за багато років, який перебрався у Шахтар безпосередньо з першої команди киян.

Мораєс виступав за Динамо з 2015 року і був важливим гравцем основи. На його рахунку 34 голи в 85 матчах у всіх турнірах (у тому числі 12 голів в 30 матчах минулого сезону).

Незабаром після переходу Жуніор заявив, що «грати за Шахтар завжди було його мрією».