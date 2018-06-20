Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 21 червня

Чергові матчі на турнірі проведуть фаворити - Аргентина і Франція.

У четвер, 21 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії будуть зіграні три поєдинки в рамках 2-го туру групового етапу змагань.

Зокрема, другі матчі на турнірі проведуть одні з головних фаворитів - Франція і Аргентина, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Розклад ігор 21 червня:

Данія - Австралія, 15:00 (Самара) - група С

Франція - Перу, 18:00 (Єкатеринбург) - група С

Аргентина - Хорватія, 21:00 (Нижній Новгород) - група D

Час початку матчів вказано київський.

Прогнози букмекерів

Найбільш цікавою і непередбачуваною з точки зору інтриги виглядає пара Аргентина - Хорватія. З цим згодні і букмекерські контори. Тим не менш, фаворит все ж очевидний - збірна Аргентини. Середній коефіцієнт на перемогу південноамериканців, згідно з даними сайту Betexplorer, - 2.05, тоді як успіх хорватів оцінюється показником 3,92.

Ще простіше визначити фаворита в двох інших матчах. На думку букмекерів, збірна Данії має більше шансів на перемогу (середній коефіцієнт - 1,95), ніж її суперник - команда Австралії (4,24).

Що стосується зустрічі Франція - Перу, то тут все гранично ясно - мало що може перешкодити французам здобути другу перемогу на турнірі (успіх Франції - 1,60, перемога Перу - 6,08).

Головний інтерес

Нічия в першому турі проти Ісландії поставила збірну Аргентини - фіналіста минулого мундіалю - у вкрай неприємне становище. Уболівальники вимагають від команди двох перемог в останніх іграх групи з Хорватією і Нігерією, щоб забезпечити вихід у плей-офф. Інший результат буде катастрофою...

Однак хорвати можуть стати міцним горішком для збірної Аргентини. До того ж, під тиском з усіх боків знаходиться Ліонель Мессі, який в першому турі не реалізував пенальті - психологічний стан лідера аргентинців викликає питання.

Як повідомляв УНІАН, у середу на ЧС-2018 також відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить у Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).