Тренер, який згадав у ефірі Першого каналу Навального, припинив коментувати ЧС-2018

Жарт про "навальний футбол" міг коштувати роботи.

Колишній тренер збірної Росії Леонід Слуцький закінчив роботу на російському Першому каналі в якості коментатора матчів чемпіонату світу з футболу. Про це він заявив наприкінці трансляції матчу між збірними Росії і Єгипту (3:1) на сайті телеканалу.

«На жаль для себе, я закінчую свою роботу на Першому каналі, тому що мені необхідно приступити до іншої діяльності», — сказав Слуцький.

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В ролі коментатора Леонід Слуцький працював на чотирьох матчах ЧС-2018. 17 червня в ході коментування матчу Німеччина - Мексика Слуцький несподівано згадав опозиціонера Олексія Навального. На твердження журналіста, що німецьким гравцям необхідно «показувати навальний футбол», Слуцький пожартував: «Навальний грає в футбол? Цікаво було б глянути».

За словами представників Першого каналу, звільнення Слуцького не пов'язане зі скандальною фразою про Навального. Нібито контракт Слуцького з телеканалом був розрахований лише на чотири матчі через його тренерські зобов'язання.

Слуцький повертається до тренерської роботи в голландському "Вітессі", який він очолив у березні цього року.