ФК "Шахтар" презентував власний літак

У найближчі два роки SkyUp буде офіційним перевізником команди, здійснюючи перельоти на внутрішні та міжнародні матчі.

Напередодні було підписано угоду про співробітництво між ФК «Шахтар» і авіакомпанією SkyUp Airlines

Згідно з договором, в найближчі два роки SkyUp буде офіційним перевізником команди, здійснюючи перельоти на внутрішні та міжнародні матчі. Відповідний документ підписали генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін і співзасновник SkyUp Airlines Юрій Альба, повідомляє офіційний сайт команди.

Сергій Палкін, генеральний директор ФК «Шахтар», після підписання контракту зазначив:

– Перше в історії України партнерство футбольного клубу та авіакомпанії – знакова подія. У нашої команди є місія: встановлювати нові кордони і стандарти досконалості у футболі. І ми впевнені, компанія SkyUp встановить нові межі та стандарти досконалості в пасажирських авіаперевезеннях. Саме бажання покращувати стандарти своєї діяльності є головним чинником нашого співробітництва. Не варто забувати, що у нас і загальні кольори: помаранчевий – колір сонця, символізує початок нової ери «Шахтаря» і поява компанії SkyUp. Переконаний, це співробітництво вигідне всім сторонам, і особливо мільйонам наших уболівальників, для яких авіаперельоти стануть більш доступними. Тому я хочу побажати, щоб «Шахтар» завжди був чемпіоном на землі, а компанія SkyUp – в небі.

У свою чергу, Юрій Альба, співзасновник SkyUp Airlines, зазначив:

– Ми дуже раді, що авіакомпанія стане надавати високий рівень послуг з авіаперевезень команді справжніх чемпіонів, і гарантуємо найкращий сервіс не тільки «Шахтарю», але і всім пасажирам, які будуть літати на повітряних суднах SkyUp Airlines. Таке партнерство є логічним продовженням нашої місії – робити авіаперельоти доступними більшій кількості українців. Хочу побажати обом сторонам успішного і плідного співробітництва, а «Шахтарю» – нових перемог і звершень.

Для перельотів на матчі команді буде надано комфортне повітряне судно Boeing 737-700 на 149 місць, пофарбоване в кольори компаній-партнерів: помаранчевий і чорний. Також на фюзеляжі літака розмістять логотип «гірників».

Присутній на церемонії підписання угоди наставник Паулу Фонсека висловив упевненість, що перельоти на такому борту важливі не тільки з іміджевої сторони, але і можуть надихнути футболістів на перемогу.

Паулу Фонсека, головний тренер ФК «Шахтар»:

– Нам доводиться робити велику кількість перельотів за сезон. І якісний сервіс має важливе значення для того, щоб досягти поставленої мети – перемагати в кожному матчі і залишатися чемпіоном. Сьогодні у футболі немає дрібниць. Все важливо. Тому ми сподіваємося, що партнерство з SkyUp – це важлива деталь, яка дозволить нам вигравати, бути на висоті. Навіть брендований літак здатний надихнути гравців на нові перемоги, додати їм впевненості і додатково мотивувати. В Європі партнерство авіакомпаній і футбольних клубів – поширене і популярне явище серед провідних команд, учасників Ліги чемпіонів. Тепер «Шахтар» буде в їх числі, маючи літак з власним дизайном.

Перший політ «гірників» відбудеться за маршрутом Київ – Одеса напередодні протистояння за Суперкубок України.