У Москві після зустрічі з росіянкою пропав безвісти мексиканський уболівальник

Друзі зниклого стверджують, що він не виходить на зв'язок з 16 червня.

У Москві пропав безвісти вболівальник з Мексики Франсиско Хав'єр Мата Санчес.

Друзі зниклого стверджують, що він не виходить на зв'язок з 16 червня – в той день Санчес зустрічався з росіянкою, яка представилася «Алітою». З тих пір його мобільний телефон вимкнений, повідомляє RÉCORD México.

Знайома Санчеса Аманда Паола Смеке на своїй сторінці у Facebook написала: «Ми впевнені, що щось не так, тому що в останній раз, коли ми спілкувалися по телефону, він був збентежений і навіть плакав».

Зниклий прибув до Москви на матчі ЧС-2018 разом з двома друзями, які вже подали заяву в поліцію.

Як повідомляв УНІАН, в Москві у вболівальника з Колумбії вкрали коштовностей на 50 мільйонів рублів.