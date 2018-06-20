Воротар Зорі Лунін перейде у Реал за 14 мільйонів євро - Marca

Сенсаційний трансфер 19-річного голкіпера близький до завершення.

Луганська "Зоря" і мадридський "Реал" узгодили трансфер 19-річного голкіпера української команди Андрія Луніна.

Те, про що вчора писали українські ЗМІ, сьогодні вранці підтвердила іспанська Marca.

За інформацією видання, сума угоди складе 14 мільйонів євро.

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За відомостями джерел, "Реал" досить довго стежив за прогресом Луніна і в підсумку випередив інші клуби, які хотіли отримати українця, - "Ліверпуль", "Рому" і "Реал Сосьєдад".

19-річний голкіпер Андрій Лунін починав кар'єру в "Дніпрі", а минулого літа перебрався в "Зорю", за яку провів 36 матчів (10 з них – «на нуль») в минулому сезоні.

Як повідомляв УНІАН, контракт Андрія Луніна з "Реалом" може бути підписаний у цей четвер.