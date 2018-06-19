Збірна Польщі сенсаційно програла Сенегалу в останньому матчі 1-го туру ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 1:2.

У Москві завершився останній матч 1-го туру чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому зустрічалися збірні Польщі та Сенегалу.

Гра завершилася з рахунком 1:2, повідомляє офіційний сайт змагань.

Сенегальці забили обидва голи за рахунок грубих помилок суперника. У той час як самі поляки зуміли забити лише одного разу.

На 37-й хвилині, при черговій атаці збірної Сенегалу, після удару гравця африканської збірної м'яч потрапив у Тіаго Чонека і від нього відскочив у ворота. А на 60-й хвилині пас воротарю у виконанні польського захисника призвів до того, що Мбае Ньянг вискочив на голкіпера, забрав м'яч і вдарив вже по порожніх воротах.

На 86-й хвилині Гжегож Криховяк відіграв один м'яч, але на більше поляків не вистачило.

Раніше сьогодні в цій групі збірна Японії обіграла Колумбію з тим самим рахунком - 2:1.

Як повідомляв УНІАН, ЧС-2018 проходить з 14 червня по 15 липня.