Японія виграла у Колумбії в матчі 1-го туру групового етапу ЧС-2018

Гра завершилася з рахунком 2:1.

У Саранську завершився матч 1-го туру групового етапу чемпіонату світу з футболу, в якому зустрічалися збірні Японії та Колумбії.

Гра завершилася з рахунком 2:1, повідомляє офіційний сайт змагань.

Гравці збірної Японії набагато активніше розпочали матч і вже на 6-й хвилині заробили право на пенальті, який реалізував Шінджі Кагава. Втім, до кінця першого тайму колумбійці вирівняли гру, а на 39-й хвилині зрівняли рахунок на табло. Кінтеро відмінно виконав штрафний удар, пробивши низом під стінкою.

Тим не менш, у другому таймі представники Країни висхідного сонця продовжили атакувати і на 73-й хвилині Осако після подачі кутового вистрибнув вище за всіх і вдарив по м'ячу - той від штанги закотився у ворота - 2:1.

Пізніше сьогодні в цій групі відбудеться матч Польща - Сенегал.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат світу з футболу проходить з 14 червня по 15 липня.