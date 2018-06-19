У Москві у вболівальника з Колумбії вкрали коштовностей на 50 мільйонів рублів
15:51, 19 червня 2018Футбол
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Правоохоронні органи поки не знайшли злочинців.
REUTERS
У Москві в одного з уболівальників з Колумбії вкрали коштовностей на 50 млн рублів.
Як повідомляє «телеграм»-канал Mash, правоохоронні органи поки не знайшли злочинців.
Відзначається, що потерпілим є Хуан Луїс Лондоні - дуже відомий співак, який виступає під пневдонимом Maluma. Більш того, спочатку передбачалося, що Maluma виконає гімн чемпіонату світу-2018.
Збірна Колумбії сьогодні, 19 червня, стартує на чемпіонаті світу-2018 матчем проти команди Японії.
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