У Москві у вболівальника з Колумбії вкрали коштовностей на 50 мільйонів рублів

Правоохоронні органи поки не знайшли злочинців.

У Москві в одного з уболівальників з Колумбії вкрали коштовностей на 50 млн рублів.

Як повідомляє «телеграм»-канал Mash, правоохоронні органи поки не знайшли злочинців.

Відзначається, що потерпілим є Хуан Луїс Лондоні - дуже відомий співак, який виступає під пневдонимом Maluma. Більш того, спочатку передбачалося, що Maluma виконає гімн чемпіонату світу-2018.

Збірна Колумбії сьогодні, 19 червня, стартує на чемпіонаті світу-2018 матчем проти команди Японії.