Чемпіонат світу з футболу-2018 в Росії: розклад матчів на 20 червня

Фаворити групи В - Іспанія та Португалія - проведуть чергові поєдинки.

У середу, 20 червня, на чемпіонаті світу з футболу в Росії будуть зіграні три поєдинки в рамках 2-го туру групового етапу змагань.

Зокрема, другі матчі на турнірі проведуть одні з головних фаворитів - Іспанія та Португалія, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Розклад ігор 20 червня:

Португалія - Марокко, 15:00 (Москва, стадіон "Лужники") - група В

Уругвай - Саудівська Аравія,18:00 (Ростов-на-Дону) - група А

Іран - Іспанія, 21:00 (Казань) - група В

Час початку матчів вказано київський.

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Прогнози букмекерів

На думку букмекерів, у головних фаворитів групи - португальців та іспанців - не повинно виникнути проблем з досягненням позитивного результату в матчах проти Марокко та Ірану відповідно.

Практично відсутня інтрига і в поєдинку Уругвай - Саудівська Аравія. Аравійці в 1-му турі підтвердили статус найслабшої команди турніру, розгромно програвши Росії - 0:5.

Інтерес викликає гра лідерів топ-команд - зокрема, чи вдасться знову відзначитися португальської "сімці" Кріштіану Роналду, який видав бенефіс у першій грі на турнірі проти іспанців, виконавши хет-трик. Дотепер на великих турнірах збірних - чемпіонатах світу та Європи - Роналду не забивав більше 3-х голів. Нині він має шанси поліпшити свої гольові показники, а головне - на Кріштіану молиться вся Португалія.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок на ЧС-2018 також відбудуться три зустрічі.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить в Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).