Вернидуб продовжив контракт з Зорею до 2020 року

13:27, 19 червня 2018
Футбол
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Юрій Вернидуб залишається в "Зорі" на два найближчих роки / zarya-lugansk.com

Юрій Вернидуб залишиться в луганською "Зорею" ще на два роки. Фахівець поставив підпис під новим контрактом з луганським клубом, який тепер розрахований до 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб тренує луганську команду з листопада 2011 року. За цей час "Зоря" одного разу вийшла в фінал Кубка України, а в двох сезонах зуміла пробитися в груповий раунд Ліги Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Зоря" оголосила про повернення двох гравців команди - захисника Віталія Вернидуба і хавбека Дмитра Хомченовського.

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Теги: #Заря#Юрій Вернидуб