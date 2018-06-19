Вернидуб продовжив контракт з Зорею до 2020 року

Український фахівець вирішив продовжити роботу в клубі.

Юрій Вернидуб залишиться в луганською "Зорею" ще на два роки. Фахівець поставив підпис під новим контрактом з луганським клубом, який тепер розрахований до 2020 року. Про це повідомляє офіційний сайт "Зорі".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб тренує луганську команду з листопада 2011 року. За цей час "Зоря" одного разу вийшла в фінал Кубка України, а в двох сезонах зуміла пробитися в груповий раунд Ліги Європи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні "Зоря" оголосила про повернення двох гравців команди - захисника Віталія Вернидуба і хавбека Дмитра Хомченовського.