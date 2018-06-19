Розклад ЧС-2018: сьогодні на турнірі пройдуть три матчі

З поєдинку Росія - Єгипет стартує 2-й тур групового етапу.

У вівторок, 19 червня, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні три поєдинки групового етапу змагань. З них - два матчі в рамках 1-го туру в групі Н і одна зустріч 2-го туру (Росія - Єгипет), повідомляє офіційний сайт змагань.

Розклад ігор дня:

Колумбія - Японія, 15:00 (Саранськ)

Польща - Сенегал,18:00 (Москва, стадіон "Откритіє Арена")

Росія - Єгипет, 21:00 (Санкт-Петербург)

Час початку матчів вказано київський.

Нагадаємо, вчора перші матчі на турнірі провели фаворити групи G. Збірна Бельгії легко здолала Панаму - 3:0, а от збірна Англії насилу впоралася з Тунісом, забивши вирішальний гол лише в компенсований час.

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить у Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).