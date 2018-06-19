Зоря оголосила про повернення в клуб Вернидуба і Хомченовського

Два досвідчених футболісти залишили команду в 2015 році і виступали за кордоном.

Захисник Віталій Вернидуб та хавбек Дмитро Хомченовський підписали контракти з «Зорею».

Обидва футболісти підписали угоди на 2 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

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30-річний Вернидуб виступав за «Зорю» з 2012-го по 2015 рік. Останнім клубом Віталія була «Габала» (Азербайджан), за яку він у минулому сезоні провів 24 матчі. Відзначимо, що «Зорю» очолює батько Віталія Вернидуба Юрій Вернидуб.

Хомченовський був футболістом «Зорі» з 2011-го по 2015 рік. Останнім клубом 28-річного півзахисника була польська «Ягеллонія», за яку він зіграв в останньому сезоні 8 матчів.

Нагадаємо, в сезоні 2017-2018 луганська "Зоря" посіла четверте місце в УПЛ і розпочне виступи у Лізі Європи з третього раунду кваліфікації.