Літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся в повітрі на ЧС-2018 у Росії (відео)

У повітрі загорівся один з двигунів.

Літак з гравцями і тренерами збірної Саудівської Аравії з футболу загорівся в повітрі по дорозі в Ростов-на-Дону на матч 2-го туру чемпіонату світу-2018 року в Росії.

У повітрі загорівся один з двигунів, повідомляє The Mirror.

Не дивлячись на загоряння, літак успішно приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Делегація Саудівської Аравії запевнила, що ніхто не постраждав.

اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO — الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) June 18, 2018

Як повідомляв УНІАН, вболівальник з Саудівської Аравії на ЧС-2018 віддав в Москві за поїздку в таксі 500 доларів.

Чемпіонат світу з футболу проходить в 11-ти містах Росії з 14 червня по 15 липня.