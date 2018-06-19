Літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся в повітрі на ЧС-2018 у Росії (відео)
00:45, 19 червня 2018Футбол
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У повітрі загорівся один з двигунів.
Літак зі збірною Саудівської Аравії загорівся в повітрі / uk.sports.yahoo.com
Літак з гравцями і тренерами збірної Саудівської Аравії з футболу загорівся в повітрі по дорозі в Ростов-на-Дону на матч 2-го туру чемпіонату світу-2018 року в Росії.
У повітрі загорівся один з двигунів, повідомляє The Mirror.
Не дивлячись на загоряння, літак успішно приземлився в аеропорту Ростова-на-Дону. Делегація Саудівської Аравії запевнила, що ніхто не постраждав.
اللهم لك الحمد و الشكر على سلامة الجهاز الفني والاداري ولاعبينا .. تصوير من داخل الطائره أثناء الهبوط pic.twitter.com/XFClyTuSkO— الأخضر في روسيا🇸🇦 (@LaligaCF7) June 18, 2018
Як повідомляв УНІАН, вболівальник з Саудівської Аравії на ЧС-2018 віддав в Москві за поїздку в таксі 500 доларів.
Чемпіонат світу з футболу проходить в 11-ти містах Росії з 14 червня по 15 липня.
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