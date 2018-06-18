Збірна Англії вирвала перемогу на останніх хвилинах гри з Тунісом на ЧС-2018

Успіх англійській збірній принесли два кутових.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся поєдинок групи G в рамках 1-го туру групового раунду, в якому збірна Англії обіграла Туніс - 2:1.

Англійська команда врятувалася на 90+2-й хвилині, за лічені хвилини до фінального свистка. За рахунку 1:1 капітан збірної Англії Харрі Кейн з близької відстані замкнув розіграш кутового і приніс своїй команді 3 очки.

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Кейн став автором першого голу в матчі на самому початку, успішно зігравши на добиванні після подачі кутового. Однак на 35-й хвилині через спірне рішення арбітра тунісці отримали шанс зрівняти рахунок - не очевидний пенальті у ворота англійців реалізував Сассі.

Таким чином, збірна Англії, як і бельгійці, набрала 3 очки в групі G.

Чемпіонат світу з футболу проходить у Росії з 14 червня по 15 липня.