У збірній Хорватії позбавилися форварда Калініча на ЧС-2018

Екс-гравець "Дніпра" відмовився вийти на заміну в матчі мундіалю.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прийняв рішення виключити форварда Ніколу Калініча зі складу національної команди за відмову вийти на заміну в матчі ЧС-2018 з Нігерією (1:0). Гравець «Мілана» залишив розташування збірної.

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«Під час матчу з Нігерією Калініч розминався і повинен був з'явитися на полі у другому таймі. Однак він заявив, що не готовий грати через проблеми зі спиною. Те саме сталося під час товариського матчу з Бразилією в Англії, а також перед початком тренування в неділю. Я змирився з цим, і, оскільки мені потрібні гравці, готові виходити на поле, я прийняв це рішення», — розповів Даліч, якого цитує офіційний сайт Хорватського футбольного союзу.

Нагадаємо, Нікола Калініч - екс-гравець "Дніпра", про його можливе виключення зі збірної Хорватії стало відомо сьогодні.

Збірна Хорватії виступає на чемпіонаті світу в групі D, де її суперниками є команди Нігерії, Аргентини та Ісландії.