Збірна Бельгії стартувала з легкої перемоги над Панамою на ЧС-2018
19:56, 18 червня 2018Футбол
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Матч завершився з рахунком 3:0.
Бельгія - Панама / REUTERS
На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи G в рамках 1-го туру групового етапу, в якому збірна Бельгії легко обіграла Панаму з рахунком 3:0.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Перевага бельгійців була явною ще по ходу першого тайму, однак панамська збірна до перерви зуміла зберегти ворота "сухими".
Втім, у другому таймі велика різниця у класі дала про себе знати - ударом з льоту відкрив рахунок Дріс Мертенс, а потім Ромелу Лукаку відзначився дублем.
Збірна Бельгії набрала 3 очки. В іншому матчі цього квартету сьогодні зіграють збірні Англії та Тунісу.
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