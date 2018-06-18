Збірна Бельгії стартувала з легкої перемоги над Панамою на ЧС-2018

Матч завершився з рахунком 3:0.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч групи G в рамках 1-го туру групового етапу, в якому збірна Бельгії легко обіграла Панаму з рахунком 3:0.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перевага бельгійців була явною ще по ходу першого тайму, однак панамська збірна до перерви зуміла зберегти ворота "сухими".

Втім, у другому таймі велика різниця у класі дала про себе знати - ударом з льоту відкрив рахунок Дріс Мертенс, а потім Ромелу Лукаку відзначився дублем.

Збірна Бельгії набрала 3 очки. В іншому матчі цього квартету сьогодні зіграють збірні Англії та Тунісу.