Збірна Швеції переграла Корею завдяки відеоповтору на ЧС-2018

Скандинави забили єдиний гол з пенальті.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся поєдинок групи F в рамках 1-го туру групового раунду, в якому збірна Швеції здобула непросту перемогу над збірною Південної Кореї.

Матч завершився перемогою скандинавів - 1:0, повідомляє офіційний сайт турніру.

Перша половина гри була багата на боротьбу в центрі поля і завершилася нулями на табло. У другому таймі все вирішив епізод на 63-й хвилині - спірне падіння у штрафному Південної Кореї змусило арбітра переглянути момент на відеоповторі. Після цього суддя призначив 11-метровий, який реалізував Гранквіст. Матч так і завершився - 1:0 на користь Швеції.

Нагадаємо, в іншому поєдинку цієї групи сталася сенсація - чемпіон світу збірна Німеччини поступилася Мексиці.

Чемпіонат світу проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.