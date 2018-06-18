Екс-форварда Дніпра виключать зі збірної Хорватії на ЧС-2018
Форвард збірної Хорватії та італійського Мілана Нікола Калініч може вже сьогодні залишити табір своєї національної збірної на чемпіонаті світу.
Калініч відмовився виходити на заміну на останні п'ять хвилин матчу чемпіонату світу проти збірної Нігерії, пославшись на біль у спині, повідомляє 24sata.hr.
У підсумку замість Ніколи на полі з'явився Марко Пьяца, і з ним хорвати впевнено довели матч до перемоги – 2:0.
Читайте такожЗбірна Хорватії впевнено здолала Нігерію в матчі ЧС-2018
За інформацією джерела, вчинок Калініча розлютив головного тренера Златко Даліча. Він сьогодні проведе прес-конференцію, на якій, ймовірно, оголосить про виключення форварда зі складу.
30-річний Нікола Калініч виступає за збірну Хорватії з 2008 року і провів за неї 42 матчі, в яких забив 15 голів.
Калініч найбільш відомий українським вболівальникам по виступам за Дніпро в 2011-2015 роках.
Крім дніпрян, гравець також виступав за Хайдук, Істру, Блекберн і Фіорентину.