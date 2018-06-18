Розклад ЧС-2018: сьогодні стартують на турнірі збірні Англії та Бельгії

У понеділок відбудуться три поєдинки мундіалю.

У понеділок, 18 червня, на чемпіонаті світу з футболу будуть зіграні три поєдинки 1-го туру групового етапу змагань.

Зокрема, на поле вийдуть головні фаворити турніру - збірні Німеччини і Бразилії, повідомляє офіційний сайт змагань.

Розклад ігор дня:

Швеція - Південна Корея, 15:00 (Нижній Новгород)

Бельгія - Панама,18:00 (Сочі)

Туніс - Англія, 21:00 (Волгоград)

Час початку матчів вказано київський.

Нагадаємо, вчорашній ігровий день був відзначений сенсаційними результатами в матчах головних фаворитів турніру. Чинний чемпіон світу збірна Німеччини зазнала фіаско в матчі з Мексикою (0:1), а команда Бразилії, яку букмекери вважають основним претендентом на перемогу у ЧС-2018, зіграла внічию з командою Швейцарії (1:1).

Чемпіонат світу з футболу-2018 проходить у Росії з 14 червня по 15 липня. Матчі проходять в 11 містах на 12 стадіонах (в Москві приймають ігри відразу дві арени).