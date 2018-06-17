Бразилія сенсаційно втратила перемогу в матчі зі Швейцарією на старті ЧС-2018

Команди зіграли внічию - 1:1.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 1-го туру групового турніру в квартеті Е, в якому бразильці сенсаційно втратили перемогу в грі зі Швейцарією.

Зустріч завершилася внічию - 1:1, повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У першому таймі відзначився Коутіньйо, забивши, мабуть, найкрасивіший гол турніру на даний момент - чудовим ударом у дальню дев'ятку.

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Однак на початку другого тайму, на 50-й хвилині, Цубер зрівняв рахунок.

Незважаючи на всі спроби Неймара, який вів збірну Бразилії вперед, домогтися позитивного результату 5-разовим чемпіонам світу не вдалося.

Нагадаємо, в іншому матчі групи Е збірна Сербії обіграла Коста-Ріку, ставши таким чином лідером квартету.