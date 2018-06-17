Чемпіон світу збірна Німеччини сенсаційно програла у першому матчі на ЧС-2018

Збірна Мексики покарала головного фаворита мундіалю.

На чемпіонаті світу з футболу відбувся матч 1-го туру групового раунду в групі F, у якому чинний чемпіон - збірна Німеччини - сенсаційно поступилася команді Мексики. Поєдинок завершився перемогою північноамериканської команди - 1:0.

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Єдиний гол у матчі був забитий на 35-й хвилині, коли в результаті зразковою контратаки Ірвін Лосано вразив ближній кут воріт Мануеля Нойєра, який проводив перший офіційний матч в 2018 році, повернувшись після відновлення від травми.

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У другому таймі, незважаючи на всі атаки Бундестім, рахунок не змінився. Не допомогло і підключення Нойєра в атаку на подачу кутового біля воріт збірної Мексики на останніх секундах зустрічі.

В іншому матчі групи F завтра зіграють Швеція і Південна Корея.

Чемпіонат світу проходить в Росії з 14 червня по 15 липня.