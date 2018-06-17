Шахтар здійснив третій гучний трансфер протягом доби
19:06, 17 червня 2018Футбол
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Гравцем донецького клубу став бразилець Майкон.
Майкон - новачок "Шахтаря" / facebook.com/fcshakhtar
Шахтар оголосив про підписання бразильського півзахисника Майкона. Угода з ним розрахована на п'ять років.
Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.
Суму угоди клуб не розголошує, але ЗМІ повідомляють, що гірники заплатять за футболіста 6,5 мільйона євро, з яких 80% отримає його нинішній клуб Корінтіанс, а решта 20% - агенти гравця.
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20-річний півзахисник Майкон - вихованець клубу Корінтіанс, за першу команду якого виступає з 2016 року. Загалом у футболці команди він зіграв 107 матчів і забив 8 голів.
Також Майкон зіграв 8 матчів і забив один гол за молодіжну збірну Бразилії.
Для Шахтаря Майкон став вже третім трансфером нинішнього міжсезоння, після форварда Палмейрас Фернандо Педро і воротаря Карпат Олексія Шевченка.
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