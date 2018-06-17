Капітан Шахтаря Срна переходить в італійський клуб - ЗМІ
18:07, 17 червня 2018Футбол
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36-річний гравець погодився перейти в італійський "Кальярі".
Даріо Срна / REUTERS
Капітан "Шахтаря", захисник Даріо Срна погодився перейти в італійський клуб "Кальярі", який виступає у Серії А.
Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.
Вже наступного тижня 36-річний хорват пройде медогляд в «Кальярі». У минулому сезоні ця команда посіла 16-е місце в Серії А.
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Контракт футболіста із «Шахтарем» закінчується 30 червня. За даними ЗМІ, «Шахтар» не збирався продовжувати контракт зі своїм капітаном.
Даріо Срна виступає за «Шахтар» з 2003 року. Він 9 разів ставав чемпіоном України, 7 разів – володарем Кубка та 8 – володарем Суперкубка країни. У 2009 році у складі українського клубу Даріо виграв Кубок УЄФА.
Зараз Срна відбуває дискваліфікацію через допінг. Її термін спливає 22 серпня цього року.
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